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Рядом с портом в Германии разлилось около 42 тысяч литров нефтепродуктов

Bild: возле порта в Гамбурге произошел разлив 42 тысяч литров нефтепродуктов
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Shutterstock

В Германии рядом с контейнерным портом в Гамбурге произошел разлив порядка 42 тысяч литров нефтепродуктов. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на информацию пожарной службы.

Уточняется, что нефтяные пятна появились в канале Катвюкхафен из резервуара, находящегося на территории компании, которая занимается транспортировкой и хранением остатков перегонки нефти. Как именно произошла утечка — в настоящее время выясняется.

Известно, что из-за случившегося было загрязнено свыше 90 тысяч кубометров воды в канале. Сейчас спасатели пытаются с помощью плавучих заграждений предотвратить загрязнение основного потока реки Эльбы. К мониторингу ситуации подключили полицейский вертолет.

До этого сообщалось о другом инциденте в Германии, который произошел в Баварии: самолет, у которого отказал двигатель, сел во дворе дома престарелых.

Ранее в Германии полиция задержала двух человек после стрельбы у здания суда.

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