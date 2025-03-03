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Чиновники из ХМАО пытались отправить детей отдыхать в Анапу, где были разливы мазута

В Нижневартовске власти собрались отправить детей в Анапу, где был разлив мазута
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Алексей Майшев/РИА Новости

Власти Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа хотели закупить путевки для 516 детей в лагеря Анапы, где случился разлив мазута. На заседании фракции «Единая Россия» депутаты раскритиковали предложение и потребовали, чтобы мэрия направила школьников в другие города. Об этом пишет портал Ura.ru.

Несмотря на то, что пока прямого запрета на посещение курорта нет, депутаты, в свою очередь, предложили минимизировать возможные риски на подготовительном этапе летнего отдыха, сказала вице-спикер думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая.

Как пишет издание, после инцидента местные власти решили пересмотреть выбор путевок.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее на Кубани достали из воды еще семь метров кормы танкера «Волгонефть-239»

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