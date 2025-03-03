Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция начала проверять данные о подростке, пообещавшем сжечь паспорт за лайки

Полиция в Красноярске проверит данные о подростке, пообещавшем сжечь паспорт
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Красноярске полиция начала проверку информации о подростке, который пообещал подписчикам в социальной сети сжечь паспорт за определенное количество лайков. Об этом сообщили в Telegram-канале местного управления МВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберет необходимое количество реакций на пост», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщений о данном инциденте в полицию не поступало. На данный момент правоохранители устанавливают личность молодого человека. После проверки будут приняты меры соответствующего реагирования.

До этого инцидент прокомментировала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, подросток продемонстрировал документ на камеру и сказал, что если ему поставят 300 лайков, то он сожжет удостоверение. Однако нужное число реакций, заявленное для сожжения паспорта, молодой человек так и не собрал.

Кроме того, он получил негативную оценку своего поступка от подписчиков и жителей города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

Ранее стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота, который сжег российский паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами