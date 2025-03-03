Полиция начала проверять данные о подростке, пообещавшем сжечь паспорт за лайки

В Красноярске полиция начала проверку информации о подростке, который пообещал подписчикам в социальной сети сжечь паспорт за определенное количество лайков. Об этом сообщили в Telegram-канале местного управления МВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберет необходимое количество реакций на пост», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщений о данном инциденте в полицию не поступало. На данный момент правоохранители устанавливают личность молодого человека. После проверки будут приняты меры соответствующего реагирования.

До этого инцидент прокомментировала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, подросток продемонстрировал документ на камеру и сказал, что если ему поставят 300 лайков, то он сожжет удостоверение. Однако нужное число реакций, заявленное для сожжения паспорта, молодой человек так и не собрал.

Кроме того, он получил негативную оценку своего поступка от подписчиков и жителей города. Позже он заявил, что документ находится в целости и сохранности.

Ранее стало известно, сколько лет гособвинение запросило для певца Шарлота, который сжег российский паспорт.