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На катке в «Лужниках» установили «Коробку храбрости»

Посетители катка в «Лужниках» смогут поддержать юных пациентов столичных клиник
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Пресс-служба спорткомплекса «Лужники»

На катке в «Лужниках» установили «Коробку храбрости», в которой можно оставить игрушки, предназначенные для пациентов, проходящих лечение в клиниках Москвы. О проведении благотворительной акции сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Акция продлится до окончания сезона работы катка.

Игрушки — это призы за смелость. Они помогут детям преодолеть страх и настроиться на позитивный лад во время сложных и болезненных процедур.

Все собранные в «Коробку храбрости» игрушки передадут фонду помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Оттуда игрушки отправят в профильные отделения клиник Москвы.

Также спорткомплекс «Лужники» переведет денежные средства на развитие программ этого фонда.

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