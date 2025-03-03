На катке в «Лужниках» установили «Коробку храбрости», в которой можно оставить игрушки, предназначенные для пациентов, проходящих лечение в клиниках Москвы. О проведении благотворительной акции сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Акция продлится до окончания сезона работы катка.

Игрушки — это призы за смелость. Они помогут детям преодолеть страх и настроиться на позитивный лад во время сложных и болезненных процедур.

Все собранные в «Коробку храбрости» игрушки передадут фонду помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Оттуда игрушки отправят в профильные отделения клиник Москвы.

Также спорткомплекс «Лужники» переведет денежные средства на развитие программ этого фонда.