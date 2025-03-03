Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с антивирусом «Касперский»

Злоумышленники начали маскировать вредоносные сайты, заманивая на них проверкой антивируса «Касперский», чтобы красть данные пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

«Обнаружен мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом «Касперский», чтобы притупить бдительность граждан», — говорится в сообщении.

По данным МВД, мошенники отправляют ссылку на фишинговый сервис с помощью спам-рассылок. Схема предполагает, что пользователю показывают фейковую картинку с якобы работой антивируса, после чего происходит автоматическая разблокировка кнопки «перейти», которая ведет на потенциально опасный сервер. Данный алгоритм может быть использован мошенниками и в других схемах, где пользователю нужно проголосовать.

До этого в управлении ведомства предупредили, что злоумышленники начали использовать мини-приложения в мессенджере Telegram, в которых обещают заработок на криптовалюте. В МВД отметили, что случаи распространения вредоносного программного обеспечения, замаскированного под подобные игры, уже фиксировали. Таким способом аферисты могут похитить коды от криптокошельков.

Ранее россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов.