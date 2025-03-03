Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ликвидированный в Москве террорист закупал химикаты для бомбы в хозмагазинах

ФСБ: готовивший теракты в Москве и Подмосковье закупал химикаты в хозмагазинах
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Ликвидированный в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) террорист закупал материалы для взрывчатки в хозяйственных магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, при обыске дома террориста были найдены компоненты для кустарной взрывчатки, среди которых алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Помимо этого, террорист приобрел средства индивидуальной защиты от химикатов для изготовления бомбы. Согласно сообщению, мужчина получал инструкции по сборке взрывного устройства по телефону.

До этого в пресс-службе ФСБ сообщили, что террорист был выходцем из центральноазиатской страны. Мужчина планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из еврейских учреждений в Московской области. После совершения террористического акта он планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее россиянина приговорили к условному сроку за разглашение гостайны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами