Минтранс ожидает проект постановления о скидке на билеты в поездах для детей

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что в течение двух недель ожидается подготовленный проект постановления о введении круглогодичной 50%-ной скидки на железнодорожные билеты для детей до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«В текущем году мы планируем перейти на <…> предоставление круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд железнодорожным транспортом в дальнем следовании всем детям гражданам России до 18 лет. Для этого разработан соответствующий проект постановления правительства, который уже сейчас в аппарате», — сказал Старовойт.

Глава Минтранса отметил, что инициатива о скидке получила поддержку Госдумы в апреле прошлого года. По его словам, принятие постановления станет гарантией государственной поддержки семей, а также упростит процесс получения льготы, исключив необходимость предоставления дополнительных документов в виде справок из школ.

В конце января президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по стране для детей до 12 лет.

20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложилопредложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.

Ранее Минтранс обязал предоставлять соседние места в самолете родителям и детям.