Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове капибар и патагонских мар эвакуировали из-за ЧП в зоопарке

В Ростове пожарные спасли капибар и патагонских мар из загоревшегося вольера

В зоопарке Ростова-на-Дону пожарные спасли животных, которые могли пострадать из-за загоревшейся кровли одного из вольеров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в помещении, где содержались капибары и патагонские мары: загорелась кровля вольера. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения всех животных.

В ведомстве отметили, что никому из зверей помощь ветеринаров не понадобилась.

До этого в Белгородской области в Старооскольский зоопарк вернули зебру по кличке Рон, сбежавшую при пожаре. Копытное на время поместили в отдельный вольер для реабилитации. Поймать животное удалось благодаря неравнодушным гражданам, которые заметили зебру на дороге.

Ранее в Московском зоопарке показали первые шаги новорожденного детеныша капибары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами