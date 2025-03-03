В Ростове капибар и патагонских мар эвакуировали из-за ЧП в зоопарке

В Ростове пожарные спасли капибар и патагонских мар из загоревшегося вольера

В зоопарке Ростова-на-Дону пожарные спасли животных, которые могли пострадать из-за загоревшейся кровли одного из вольеров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в помещении, где содержались капибары и патагонские мары: загорелась кровля вольера. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание на восьми квадратных метрах и вынесли из задымленного помещения всех животных.

В ведомстве отметили, что никому из зверей помощь ветеринаров не понадобилась.

До этого в Белгородской области в Старооскольский зоопарк вернули зебру по кличке Рон, сбежавшую при пожаре. Копытное на время поместили в отдельный вольер для реабилитации. Поймать животное удалось благодаря неравнодушным гражданам, которые заметили зебру на дороге.

Ранее в Московском зоопарке показали первые шаги новорожденного детеныша капибары.