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В Уфе полностью ликвидировали пожар на НПЗ

МЧС: пожар на НПЗ в Уфе полностью ликвидирован
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС по Башкирии.

До этого специалисты ведомства сообщили, что предварительной причиной пожара на предприятии стали технологические процессы. По данным пресс-службы, сейчас на месте инцидента работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

О взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Изначально сообщалось, что возгорание, предположительно, произошло после падения обломков БПЛА.

Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение на предприятии. За несколько часов до этого появились данные о том, что возгорание на территории НПЗ было локализовано.

Ранее жители Рязани сообщили о попытке дронов атаковать нефтеперерабатывающий завод.

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