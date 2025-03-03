В Петербурге мужчину толкнули под троллейбус во время конфликта

В Петербурге мужчине понадобилась помощь медиков после конфликта около дороги. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на участке Торфяной дороги. По предварительной информации, пострадавший поссорился с прохожим около проезжей части. В какой-то момент оппонент толкнул мужчину под ехавший троллейбус.

«При падении молодой человек был задет правым передним углом троллейбуса», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу. Не исключается, что он получил перелом руки. По словам очевидца, мужчину оттащили от троллейбуса.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Свердловской области мужчина попал под суд за то, что толкнул знакомую под машину. Они остановились на обочине, в какой-то момент между парой возник конфликт.

Чтобы избавиться от женщины, фигурант дождался приближения машины и бросил под нее пострадавшую. Водитель не успел затормозить, женщину не спасли. В результате фигурант получил 9,5 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске водитель автобуса повздорил с пожилой пассажиркой и толкнул ее в снег.