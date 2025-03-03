Стало известно об опасности соковых диет для здоровья

Соковые диеты могут навредить здоровью человека, потому что они негативно влияют на микробиом кишечника и усиливают воспалительные процессы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования.

По словам экспертов, это связано с высоким содержанием сахара и низким уровнем клетчатки в соках. Это также может ухудшить здоровье пищеварительной системы и когнитивные функции. Кроме того, соки вызывают скачки уровня сахара в крови, что повышает риск развития инсулинорезистентности и диабета второго типа.

«Воспалительные процессы, вызванные соковыми детоксами, могут привести к хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые болезни. Вместо очищения соками специалисты рекомендуют сочетать соки с продуктами, богатыми клетчаткой, или просто есть фрукты и овощи», — добавили в сообщении.

Канадский диетолог Кэрол-Энн Роберт до этого говорила, что диеты на соках безопасно придерживаться один день. Только в этом случае она с меньшей вероятностью приведет к проблемам с пищеварением, упадку сил и скачкам сахара в крови.

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