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На Урале ребенок заявился в детский сад с ножом и вызвал переполох

В Челябинске мальчик пришел с ножом в детский сад
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Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске шестилетний мальчик принес в детский сад из дома вилку и кухонный нож. Это вызвало опасения у нескольких родителей, после чего было подано обращение в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации канала, столовые приборы у ребенка заметили в прошлую пятницу. Мальчик посещает группу «Синичка» в учреждении на улице Батумской. Нож у воспитанника заметила педагог.

Обеспокоенные ситуацией родители дошкольников попытались связаться с матерью и отцом мальчика, но те отказались обсуждать ситуацию.

В городской полиции в беседе с журналистами отметили, что проводят проверку по факту инцидента: опрашивают работников сада и родителей воспитанников.

До этого в Самаре ребенок принес в детский сад игрушечный пистолет и выстрелил в сверстника.

Ранее в Тюмени мужчина пытался трубой проломить двери детского сада.

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