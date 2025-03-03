Момент ликвидации террориста, планировавшего теракты в Москве, попал на видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили и ликвидировали террориста, планировавшего теракты в Москве и Подмосковье. Видео операции обнародовал Telegram-канал Zvezdanews.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ пытаются войти внутрь дома, где находился террорист. Мужчина оказал сопротивление при задержании с помощью пистолета. Снайпер ликвидировал мужчину в ходе обстрела. Помимо этого, на кадрах запечатлены компоненты для создания самодельного взрывного устройства и повязки с символикой ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого в пресс-службе ФСБ сообщили, что террорист был выходцем из центральноазиатской страны. Мужчина планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из культовых еврейских учреждений в Московской области. После совершения террористического акта он планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.