Петербурженка пролежала в луже кипятка до прихода мужа, получила ожоги и не выжила

В Петербурге пенсионерка не выжила, поскользнувшись на луже кипятка

Медики Петербурга не спасли женщину с ожогами, поскользнувшуюся на разлитом кипятке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Искровском проспекте. По предварительной информации, у пенсионерки в квартире прорвало кран, горячая вода разлилась на полу.

В результате женщина поскользнулась на луже, упала и не смогла подняться без посторонней помощи. Она ждала, пока муж придет домой и поможет ей.

«В больницу пострадавшую доставили с 31% ожогов тела и шоком первой степени», – сообщается в публикации.

Более недели специалисты оказывали пациентке всю необходимую помощь, но она не выжила.

Подобный случай произошел в Приморье, где у 68-летней женщины прорвало трубу под раковиной на кухне. Она попыталась самостоятельно перекрыть кран, но поскользнулась на луже кипятка и упала.

От звуков капающей воды проснулась соседка снизу и обратилась к мужу-полицейскому. К моменту, когда он прибыл, кипяток залил лестничную клетку. В квартире он перекрыл кран, вызвал скорую помощь и помогал соседке до приезда специалистов.

Ранее в Нижнем Новгороде три человека обварились кипятком на пешеходном переходе.