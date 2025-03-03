Подозреваемый чихнул и попался приставам в Новосибирской области

Сибиряяк спрятался от приставов в стоге сена, но чихнул и попался

Подозреваемый в краже успешно скрывался от правосудия, но чихнул и попался. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Пятидесятилетний житель рабочего поселка Чаны стал фигурантом уголовного дела, находился под административным надзором, но на судебном процессе так и не появился. Тогда судья вынес постановление о принудительном приводе гражданина. Но найти его по месту регистрации приставы не смогли. После опроса соседей мужчины его стали искать в злачных местах Чановского района.

«В ходе работы стало известно местонахождение гражданина. Судебный пристав вышел в адрес. На территории дома никого не было, в доме также никого не застал. Он начал повторно обходить территорию дома. Услышал звук, похожий на чиханье, около стога сена. Обратил на него внимание. Оказалось, что в сене был гражданин, которого разыскивают», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан, провел ночь в изоляторе и выслушал приговор. Суд назначил ему два года принудительных работ.

Ранее должник по алиментам пытался спрятаться от приставов под кроватью, но его нашли.