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В Красноярском крае завершили расследование дела о найденной в свинарнике школьнице

СК завершил расследование дела о девушке, найденной в свинарнике

В Красноярском крае перед судом предстанет 41-летний мужчина, напавший на 17-летнюю девушку в свинарнике. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый хотел напасть на скот своего начальника из мести, но на месте заметил его дочь и решил надругаться над ней. Мужчина достал нож, пострадавшая смогла его выбить, но потом упала на пол. Нападавший избил девушку палкой, затем, когда она потеряла сознание, надругался. Спасти школьницу не удалось.

В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе и об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. В селе Ушканка в загоне для животных нашли девушку, но спасти не смогли. Сначала предполагалось, что ее искусали свиньи, но позже выяснилось, что травмы нанес бывший работник ее отца. Подозреваемого арестовали.

Ранее нейросеть научилась объяснять людям чувства свиней и коров.

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