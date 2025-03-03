В Красноярском крае завершили расследование дела о найденной в свинарнике школьнице

В Красноярском крае перед судом предстанет 41-летний мужчина, напавший на 17-летнюю девушку в свинарнике. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый хотел напасть на скот своего начальника из мести, но на месте заметил его дочь и решил надругаться над ней. Мужчина достал нож, пострадавшая смогла его выбить, но потом упала на пол. Нападавший избил девушку палкой, затем, когда она потеряла сознание, надругался. Спасти школьницу не удалось.

В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе и об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. В селе Ушканка в загоне для животных нашли девушку, но спасти не смогли. Сначала предполагалось, что ее искусали свиньи, но позже выяснилось, что травмы нанес бывший работник ее отца. Подозреваемого арестовали.

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