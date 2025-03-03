Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе

МЧС: предварительно, пожар на НПЗ в Уфе связан с технологическими процессами

Предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе стали технологические процессы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, сейчас на месте инцидента работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

О взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Изначально сообщалось, что возгорание, предположительно, произошло после падения обломков БПЛА.

Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение на предприятии. За несколько часов до этого появились данные о том, что возгорание на территории НПЗ было локализовано.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее жители Рязани сообщили о попытке дронов атаковать нефтеперерабатывающий завод.