Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе

Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе ликвидировано. Об этом сообщает главное управление МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.

«Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», — говорится в сообщении.

За несколько часов до этого появились данные о том, что возгорание на территории НПЗ было локализовано. По данным пресс-службы, на месте работают специалисты, включая мобильную лабораторию, контролирующую состояние воздуха. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

До этого в МЧС сообщили, что возгорание произошло в районе печи сжигания. На место прибыли пожарные расчеты, также направлена лаборатория для контроля состояния воздуха. В МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих районов.

О взрыве на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе стало известно в ночь на 3 марта. Отмечалось, что возгорание, предположительно, произошло после падения обломков БПЛА.

Ранее в Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома троих детей.