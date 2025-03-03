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В Приморском крае против учительницы возбудили дело за жестокое обращение с учеником

Следком: в Приморье предъявили обвинение связавшей руки ребенку учительнице
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Приморье предъявлено обвинение учительнице в жестоком обращении с учениками первого класса. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Приморскому краю.

Преподавательница МБОУ «СОШ №5 п. Тавричанка» обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следственных органов, в период с октября 2023 года по январь 2025 года женщина, являясь учителем начальных классов и классным руководителем 1 «Б» класса школы, жестоко обращалась с одним из своих учеников. В частности, она в присутствии одноклассников связала ребенку руки скотчем.

Следователи допросили потерпевшего, его законного представителя и свидетелей. Обвиняемая свою вину не признала.

13 февраля сообщалось, что шестиклассник из Москвы обвинил учительницу младших классов в побоях.

5 января сообщалось, что детского тренера по гимнастике обвинили в избиении учениц.

Ранее на Алтае воспитатель дома ребенка истязала детей.

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