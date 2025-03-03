Почти 150 строителей в Москве отравились едой из доставки

РИА: в Москве у 147 рабочих нашли кишечную инфекцию после обеда от «Енидем»

На юго-западе Москвы почти 150 рабочих на стройке отравились едой от компании-поставщика «Енидем», передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн», — говорится в материалах.

Там уточняется, что отравление произошло из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

14 февраля стало известно, что порядка 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница РБК сервис» на юге столицы. В итоге 20 человек были госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести. В хостеле проживали строители ЖК «Обручева, 30», которым поставляла питание компания ООО «Енидем». На работе пострадавших кормили супом и курицей. Вернувшись в хостел, они почувствовали себя плохо. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

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