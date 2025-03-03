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Стармер: Европа будет укреплять обороноспособность Украины после окончания конфликта

Премьер Стармер: Европа продолжит поставлять Киеву оружие после прекращения огня
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Christophe Ena/Reuters

Страны Европы продолжат укреплять обороноспособность Украины в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита лидеров ЕС в Лондоне.

«Нашей отправной точкой должно быть...поставить Украину в максимально сильную позицию, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы», — сказал Стармер.

Он добавил, что поддержка Киеву будет удвоена за счет прибыли от замороженных активов России.

«Мы продолжим оказывать военную помощь и продолжим усиливать экономическое давление на Россию, чтобы усилить Украину сейчас», — сообщил британский политик.

По словам Стармера, Киев должен присутствовать за столом переговоров по поводу урегулирования конфликта, а любой прочный мир должен гарантировать безопасность и суверенитет Украины.

На саммите в Лондоне премьер-министр также объявил о выделении для Киева дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны). Он заявил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе».

Ранее генсек НАТО призвал подготовиться к остановке огня на Украине.

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