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Туроператоры отреагировали на сообщения о вспышке лихорадки денге на Бали

Туроператоры не получали обращений от россиян на Бали о заражении вирусом денге
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Global Look Press

Туроператорам и страховым компаниям не поступали обращения от российских туристов на острове Бали о симптомах заболевания вирусом денге. Об этом заявили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным на 2 марта, туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге», — сказано в сообщении.

Как отметили в АТОР, министерство здравоохранения Индонезии также не делало никаких заявлений о массовом заражении вирусом.

2 марта Telegram-канал SHOT написал, что на Бали в Индонезии распространяется лихорадка денге, которая передается через укусы комаров. По информации канала, с начала года в Индонезии заразились более 6 тыс. туристов, в том числе десятки человек — приезжие из России. Ситуацию усугубляет сезон дождей.

Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40 градусов, а также сильная ломота и слабость в теле.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.

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