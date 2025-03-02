Охранник одним ударом нокаутировал мужчину на концерте «Стигматы» в Ульяновске

В Ульяновске мужчина потерял сознание после удара охранника на концерте известной группы «Стигмата». Об этом со ссылкой на супругу пострадавшего сообщает Telegram-канал «Треш Ульяновск».

Инцидент произошел 1 марта. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина кричит и активно жестикулирует, а затем охранник наносит ему один сильный удар по лицу, после чего тот падает.

По словам супруги пострадавшего, ее муж потерял сознание. Он упал на ступеньку и разбил голову, у него началось сильное кровотечение. Охранника, ударившего мужчину, не задержали.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что все случилось в баре на улице Карла Маркса, где в тот вечер выступала известная группа «Стигмата». Подробной информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее российский экс-боксер одним ударом лишил сознания женщину и попал на видео.