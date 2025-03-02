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В Дагестане объявляли режим беспилотной опасности

В Дагестане отменили действие режима беспилотной опасности
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Shutterstock/Ireshetnikov54

Утром 2 марта в Дагестане объявляли режим опасности беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале писал глава республики Сергей Меликов.

«В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности», — говорилось в сообщении.

Спустя 14 минут Меликов сообщил об отмене режима, отметив, что оперштаб региона продолжает работу круглосуточно.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в Беловском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мужчина 1975 года рождения, который в момент удара ремонтировал машину в гараже. Его доставили в Курскую областную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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