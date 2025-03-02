В Подмосковье локализовали крупный пожар на складе

МЧС РФ: пожар на складе в Подмосковье локализовали на 9500 квадратных метрах

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на складе в Московской области на площади 9500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в результате возгорания в здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 2500 квадратных метров.

«Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение», — говорится в заявлении.

Пожар на складе с пластиковой продукцией, расположенном в подмосковной деревне Большое Буньково, начался в ночь на 2 марта. Изначально в МЧС РФ сообщили, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7000 квадратных метров, и пламя продолжило распространяться дальше.

Всего к ликвидации пожара привлекли 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направили передвижную лабораторию, чтобы специалисты могли взять пробы воздуха и оценить концентрацию вредных веществ.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве потушили пожар в салоне красоты.