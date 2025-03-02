В Биробиджане мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы отдать долги

В ЕАО сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в крупной краже из ювелирного магазина, мужчина отвлек продавца и украл украшения. Об этом сообщает УМВД по Еврейской автономной области.

По данным следствия, подозреваемый попросил продавца показать ему ювелирные изделия. Когда девушка отвлеклась, он схватил с прилавка пригоршню украшений и покинул торговый зал. Продавец попытался остановить злоумышленника, но тот никак не отреагировал и скрылся.

Сотрудники магазина сразу же обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать. Он объяснил полицейским, что похищенные украшения планировал продать, чтобы рассчитаться с долгами. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Артема задержан по подозрению в краже ювелирных изделий и денег у пенсионерки. Мужчина ограбил соседку, когда делал у нее ремонт. Общая сумма ущерба составила 230 тысяч рублей. К похищению ювелирных изделий и наличных оказался причастен 39-летний сосед пострадавшей.

Ранее россиянин украл у бывшей сожительницы драгоценности на полмиллиона рублей.