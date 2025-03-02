В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

В Государственной думе разработали законопроект о выплатах сотруднику, если он использует личную технику. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы предложили дополнить статью Трудового кодекса положением, согласно которому работодателей обяжут указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании его личного оборудования.

Один из создателей инициативы, глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что сотрудникам нередко приходится тратить свои деньги на использование личной техники для работы, в том числе к этому относятся расходы на интернет, покупку программного обеспечения и амортизация устройств.

До этого член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России планируется обязать работодателей прописывать в коллективных договорах и других документах компаний виды премий, размеры, а также сроки и основания их выплаты. Сотрудники получат гарантию, что руководитель не станет произвольно сокращать им вознаграждение.

Ранее Госдума единогласно проголосовала за принятие закона, который позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи в России.