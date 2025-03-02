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Пьяный мужчина поджег магазин в Красноярске, пытаясь украсть алкоголь

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге магазина

В Свердловском районе Красноярска задержан злоумышленник, который украл из магазина несколько бутылок алкоголя и поджег торговый зал. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 27 февраля, ночью в магазин по улице 60 лет Октября пробрался нетрезвый злоумышленник. Мужчина взял с полок несколько бутылок со спиртным. Он поджег пластиковую упаковку, лежавшую на прилавке, и скрылся.

Огонь за считанные минуты охватил 600 квадратных метров помещения, ущерб, причиненный магазину, его владелец оценил в 20 млн рублей. Поджигателя удалось задержать, им оказался 22-летний местный житель , в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее в московском магазине мужчины угрожали покупателям пистолетом, чтобы пройти без очереди.

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