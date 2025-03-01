В Сочи нашли тело лыжника, исчезнувшего при сходе лавины

МЧС сообщило об обнаружении тела лыжника, пропавшего при сходе лавины

В Сочи нашли тело лыжника, пропавшего после схода лавины. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора (излучает радиоволны определенной частоты, помогая спасателям определить направление и расстояние до пострадавшего).

«Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — уточнили в МЧС.

Там добавили, что при помощи бортовой лебедки тело погибшего подняли в вертолет спасателей.

24 февраля трое туристов попали под лавину на курорте «Роза Хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Двух сноубордистов удалось спасти на следующий день. Они не получили травм при сходе лавины. Спасатели перевезли их в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.