Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переехавшая из Испании в Петербург пара родила 14-го ребенка

У переехавшей из Испании в Санкт-Петербург пары родился 14-й ребенок
close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

У пары, которая 10 лет назад переехала в Санкт-Петербург из Испании, родился 14-й ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале родильного дома №9.

«Это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме. Папа Хавьер и мама Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребенок в семье, она — седьмая, встретились и поженились ребята на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что сейчас старшие дети пары уже ходят в школу и детский сад. Дома они разговаривают на испанском языке, а с друзьями — на русском.

В октябре прошлого года жительница Рязани в 42 года стала матерью 11-го ребенка. Женщина родила мальчика с весом 3910 граммов и ростом 55 сантиметров. Разница с младшим ребенком составила всего год, со старшим — 22 года. В перинатальном центре отметили, что дома младенца дожидаются шестеро братьев и четыре сестры.

Ранее россиянка родила здорового малыша после трансплантации сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами