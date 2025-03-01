Переехавшая из Испании в Петербург пара родила 14-го ребенка

У пары, которая 10 лет назад переехала в Санкт-Петербург из Испании, родился 14-й ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале родильного дома №9.

«Это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме. Папа Хавьер и мама Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребенок в семье, она — седьмая, встретились и поженились ребята на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что сейчас старшие дети пары уже ходят в школу и детский сад. Дома они разговаривают на испанском языке, а с друзьями — на русском.

В октябре прошлого года жительница Рязани в 42 года стала матерью 11-го ребенка. Женщина родила мальчика с весом 3910 граммов и ростом 55 сантиметров. Разница с младшим ребенком составила всего год, со старшим — 22 года. В перинатальном центре отметили, что дома младенца дожидаются шестеро братьев и четыре сестры.

Ранее россиянка родила здорового малыша после трансплантации сердца.