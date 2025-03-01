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В Барнауле мальчик провалился под лед, его не спасли

В Барнауле ребенок ушел под лед во время катания на ватрушке

В Барнауле ребенок провалился в полынью реки, его не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Борзовая Заимка. По данным следователей, восьмилетний ребенок в этот момент находился вместе с семьей.

Предполагается, что в момент происшествия ребенок вместе с другими детьми катался на ватрушке и выехал на реку Барнаулка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователи СК находятся на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «Сапа», мальчика с помощью водолазов нашли, но спасти его не смогли.

До этого на Байкале автомобиль с тремя детьми в салоне ушел под воду. Пассажиры вместе с водителем смогли выбраться самостоятельно. Всех четверых доставили на базу отдыха, помощь медиков им не понадобилась.

Ранее в Москве тренер не заметил, как ребенок ушел под воду в бассейне.

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