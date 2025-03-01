В Петербурге в захламленной квартире нашли младенца, его не спасли

В Петербурге ребенок не выжил после кормления смесью из магазина

В Петербурге девочка пострадала после кормления, ее не спасли. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в съемной квартире на проспекте Луначарского. По данным издания, накануне вечером отец купил смесь в супермаркете, вечером мать дала ее ребенку. Уже утром родители заметили, что дочь не дышит.

Пару задержали. В их отношении возбудили уголовные дела, одно из которых – о неисполнении родительских обязанностей. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что семья на учете не состояла.

По данным «Фонтанки», ранее родителей привлекали к ответственности по статье о запрещенных веществах. Как рассказала мать, в квартире они постоянно не проживали, приехали туда, чтобы сделать ремонт.

На кадрах с места инцидента заметно, что в жилье много мусора, на стенах большое количество надписей, на шкафу лежат рулоны обоев.

Ранее мать подкинула годовалую девочку в подъезд биологическому отцу в Ленобласти.