В Нижнем Новгороде автомобиль перевернулся во время аварии на Мызинском мосту

В Нижнем Новгороде автомобиль упал с моста. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Мызинском мосту. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, поэтому съехал с дороги и упал с моста.

На кадрах с места инцидента видно, что машина перевернулась и упала кабиной водителя вниз. Транспортное средство получило повреждения.

«К счастью, мужчина за рулем остался жив. Он смог сам выбраться из машины», – сообщается в публикации.

На место прибыли медики и осмотрели пострадавшего. Детали о его состоянии и травмах не уточняются.

До этого в Петербурге суд вынес приговор водителю автобуса, который пробил ограждение и спикировал с моста в реку Мойку. Спасателям пришлось вытаскивать пассажиров из воды, но семь человек спасти не смогли.

Мужчина получил шесть лет колонии. Помимо этого, 2,5 года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее в Петербурге автобус снес остановку с людьми.