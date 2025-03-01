В Тольятти сосед избил пенсионера утюгом

В Самарской области мужчина жестоко избил соседа по лестничной клетке, он разбил пенсионеру лицо утюгом. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Инцидент произошел в одной из тольяттинских многоэтажек. Местный житель ворвался в квартиру соседей-пенсионеров и избил пожилого мужчину утюгом, разбив ему лицо. Пострадавшие обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд признал дебошира виновным и принял решение взыскать с него в пользу пенсионеров 200 тысяч рублей. В установленный законом срок мужчина не компенсировал причиненный ущерб, и в его отношении возбудили исполнительное производство.

Пристав вынес постановление арестовать деньги на банковских счетах нападавшего, только после этого он выплатил пострадавшему присужденную судом компенсацию.

До этого сообщалось, что житель Красноярского края может получить 10 лет колонии за нападение на соседку. 40-летний обвиняемый отмечал 23 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в гости к 83-летней соседке и стал требовать у нее деньги. Получив отказ, мужчина набросился на пенсионерку и избил ее. Украв из ее дома продукты и 20 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Нападавшего удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее россиянин избил возлюбленную до комы, обнаружив ее голой в гостях.