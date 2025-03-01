В Екатеринбурге пьяный отец приставал к восьмилетней дочери

Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в домогательствах в отношении своей восьмилетней дочери, пьяный мужчина приставал к ребенку. Об этом сообщает Ura.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жена 37-летнего жителя Екатеринбурга. Женщина сообщила, что супруг в состоянии алкогольного опьянения приставал к их восьмилетней дочери и совершил в отношении ребенка развратные действия.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области кассира магазина обвинили в совращении школьницы. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Лесогорского. Женщина сообщила, что в ночь на 22 февраля неизвестный совратил ее 14-летнюю дочь и вступил с девочкой в интимную связь. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний молодой человек, работающий кассиром в местном алкомаркете. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и угон автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный совратил восьмиклассника.