Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге пьяный отец приставал к восьмилетней дочери

Ura.ru: в Екатеринбурге женщина обвинила мужа в растлении дочери
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в домогательствах в отношении своей восьмилетней дочери, пьяный мужчина приставал к ребенку. Об этом сообщает Ura.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жена 37-летнего жителя Екатеринбурга. Женщина сообщила, что супруг в состоянии алкогольного опьянения приставал к их восьмилетней дочери и совершил в отношении ребенка развратные действия.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области кассира магазина обвинили в совращении школьницы. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Лесогорского. Женщина сообщила, что в ночь на 22 февраля неизвестный совратил ее 14-летнюю дочь и вступил с девочкой в интимную связь. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний молодой человек, работающий кассиром в местном алкомаркете. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и угон автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный совратил восьмиклассника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами