Американец выиграл $1,1 млн, получив лотерейный билет в подарок на день рождения

В США сын подарил отцу на день рождения выигрышный лотерейный билет на $1,1 млн

Житель США получил лотерейный билет в подарок от сына и выиграл $1,1 млн. Об этом пишет UPI.

В декабре мужчина из штата Мичиган купил лотерейный билет в качестве подарка на день рождения своего отца.

«Я не часто покупаю билеты, но когда покупаю, то всегда покупаю их в том магазине, где отец покупал билеты, когда я был ребенком. Когда папа проверил билет после розыгрыша, ему пришлось посмотреть на него несколько раз, чтобы поверить в то, что он видит», — рассказал американец.

Он отметил, что его отец планирует потратить выигрыш для оплаты счетов и инвестиций в бизнес.

Ранее женщина нашла в храме лотерейный билет и отнесла в полицию, чтобы найти владельца.