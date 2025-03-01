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В Улан-Удэ мужчина напал на ребенка, который задел его автомобиль

Житель Улан-Удэ пнул 10-летнего ребенка за то, что тот ударил его автомобиль
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Улан-Удэ мужчина применил насилие к ребенку, который задел его автомобиль. Об этом сообщает УМВД Бурятии.

На днях в полицию обратилась мать 10-летнего мальчика, которая заявила, что неизвестный мужчина причинил ее сыну телесные повреждения.

Как выяснилось, инцидент произошел 25 февраля у подъезда дома по улице Гармаева. Со слов 36-летнего местного жителя, он увидел, как мальчик ударил его машину, и не сумев совладать с эмоциями, напал на ребенка.

«Я выскочил, накричал на него, ударил ногой в область ягодицы один раз. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю», — сказал автомобилист.

Материалы проверки передали в СК, какое наказание может грозить мужчине, не уточняется.

Ранее калининградец ударил ученицу воскресной школы, бросившую снежок в его машину.

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