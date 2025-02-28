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Появились подробности о гибели водолаза в Анапе

Baza: предварительной причиной гибели спасателя в Анапе стала «болезнь водолаза»
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Unsplash

Предварительной причиной гибели водолаза Семена Лугового в Анапе при расчистке дна Черного моря от мазута названа кесcонная болезнь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Кессонная болезнь, или «болезнь водолазов», проявляется, когда при быстром понижении давления газы, растворенные в крови, начинают выделяться в виде пузырьков. В результате происходит «вскипание» крови в сосудах, что приводит к блокировке кровотока и внутренним повреждениям организма.

«Предварительной причиной гибели водолаза в Анапе стала «болезнь водолазов» — заболевание, возникающее из-за резкого перепада атмосферного давления», — говорится в публикации.

28 февраля Луговой вместе со своим напарником совершил спуск для сбора мазута в Черном море. Его напарник выбрался на поверхность и не застал Семена. Позже выяснилось, что Луговой лежал на дне.

Прибывшие спасатели достали Лугового и на протяжении часа оказывали реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. У погибшего остались жена и двое детей.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что трагедия произошла возле пляжа в Джемете. Погибшему стало плохо во время погружения, его вытащили на берег на лодке.

Накануне оперативный штаб по Кубани сообщил, что на трех участках побережья в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. Мазут был обнаружен неподалеку от пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, пляже Джемете и на территории пляжа «Тортуга» в Витязево.

Ранее в Краснодарском крае начали тестировать вибромашину для очистки грунта от мазута.

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