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На французский остров обрушился разрушительный циклон

Reuters: на французский остров Реюньон обрушился циклон, есть пострадавшие
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NASA

На французский остров Реюньон в Индийском океане обрушился разрушительный циклон «Гаранс», в результате разгула стихии пострадали несколько местных жителей, сообщает Reuters.

«Циклон обрушился на север острова в Индийском океане, который находится у берегов Мадагаскара, снося крыши и лишая многих жителей электричества и доступа к питьевой воде», — говорится в сообщении.

По данным агентства, максимальная скорость ветра достигала 43 метров в секунду. В результате разгула стихии пострадали три человека, двое из которых числятся пропавшими без вести. Также пострадали постройки, в том числе жилые дома — порядка 180 тысяч домохозяйств лишились электричества.

Также агентство со ссылкой на местные власти сообщило, что шторм начал стихать, максимальная скорость ветра снизилась до 36 метров в секунду. Теперь спасатели могут покинуть убежище для проведения оценки ущерба и начать оказывать помощь пострадавшим. Ожидается, что непогода сохранится до конца субботы, 1 марта.

Накануне в пресс-службе Департамента «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД России предупредили, что тропический шторм «Гаранс» находится на подступах к Маврикию — в 440 километрах, в вечерние часы прогнозируются сильные дожди, затопления. Введен третий уровень погодной опасности.

Ранее американец напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год.

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