«Роснефть» продолжит научные исследования в Арктике

«Роснефть» провела более 50 научных экспедиций с 2012 года

Компания «Роснефть» продолжит свою комплексную научную программу исследований в Арктике, которая включает различные экспедиции и экологические проекты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 2012 года «Роснефть» провела более 50 экспедиций, собрав уникальный массив информации о регионе. Исследования проводятся в сотрудничестве с главными научными институтами страны.

Специалисты изучают акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов.

Результаты работ отражаются в экологических атласах «Роснефти» и негосударственного института развития «Иннопрактика», а также в многочисленных документальных фильмах, снятых при поддержке компании.

В 2024 году «Роснефть» совместно с учеными ведущих научных институтов России запустила новую корпоративную программу сохранения биоразнообразия под названием «Тамура». Ее цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов.

За первый полевой сезон «Роснефть» организовала 5 экспедиций на севере Красноярского края, в ходе которых проведены исследования карской субпопуляции белого медведя, дикого северного оленя и редких видов птиц.

В устье реки Енисей на Бреховских островах ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук зафиксировали 60 редких видов птиц. В рамках программы «Роснефть» совместно с Сибирским федеральный университетом также продолжила исследования популяции дикого северного оленя.

Кроме того, на северо-западном побережье Таймыра и островах Карского моря ученые компании провели учет белых медведей в безледный период, зафиксировав 50 арктических хищников.

В 2025 году перед учеными стоит задача провести первый в российской практике полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя.

Полученные данные позволят сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия арктического региона. За четыре года планируется провести 10 экспедиций.

Кроме того, «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» и Центром полногеномного секвенирования реализуют проект по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики.

Напомним, с 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках.

Также «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» реализуют экологический проект в Белом море.

28 февраля в России отмечается День Арктики.