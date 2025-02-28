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В Анапе при сборе мазута со дна Черного моря погиб водолаз

SHOT: водолаз погиб при сборе мазута со дна Черного моря
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Анапе водолаз погиб во время работ по сбору мазута со дна Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Трагедия произошла возле пляжа в Джемете. Погибшему стало плохо во время погружения, его вытащили на берег на лодке», — говорится в публикации.

По данным источника, водолаза пытались откачать волонтеры и другие очевидцы, а затем и медики, однако их действия не принесли результата.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, мужчина совершал парный спуск, однако не смог выбраться на поверхность после погружения. Его подняли на страховочном тросе, но водолаз уже практически не подавал признаков жизни.

В свою очередь »Осторожно, новости» утверждает, что мужчине стало плохо во время очистки дна, его реанимировали около часа, но спасти водолаза не удалось.

Накануне оперштаб по Кубани сообщил, что на трех участках побережья в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. Отмечается, что мазут был обнаружен неподалеку от пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, пляже Джемете, и на территории пляжа «Тортуга» в Витязево.

Ранее Роспотребнадзор проверил морскую воду и песок в Крыму и Севастополе.

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