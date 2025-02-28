Со льдины у берегов Сахалина спасли 374 рыбака

Спасатели смогли снять с оторвавшейся у берегов Сахалина льдины 374 рыбака. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Спасательная операция на Сахалине завершена успешно, все люди доставлены на берег», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось о спасении 170 сахалинских рыбаков со льдины в Охотском море, которая отплыла от берега на один километр. В спасательной операции принимал участие ведомственный вертолет Ми-8.

28 февраля стало известно, что на льдине в Охотском море застряли 200 рыбаков. В 11:30 мск сообщалось, что льдина находится в 700 метрах от берега в районе села Лесное. К спасению были привлечены 11 человек, шесть единиц техники МЧС России, включая судно на воздушной подушке «Хивус».

12 февраля на Сахалине около 300 человек унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Не все рыбаки согласились ее принять помощь сотрудников МЧС, многие отказывались покидать льдину без улова.

Ранее в Петербурге спасли 40 рыбаков, плывших на отколовшейся льдине по Финскому заливу.