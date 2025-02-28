Школьник попал в реанимацию, пытаясь сбежать от скандала с родителями из-за вейпа

В Петербурге шестиклассник попытался сбежать от родителей, которые нашли у него вейп, и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в доме, расположенном на Дачном проспекте. Накануне мать школьника обнаружила у него вейп, и у родителей с сыном произошла ссора на этой почве. Шестиклассник выбежал из квартиры, и позже отец обнаружил его на эвакуационной лестнице между пятым и шестым этажами.

Увидев отца, ребенок попытался от него скрыться, и упал вниз с эвакуационной лестницы. Ему сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

Школьника доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом позвоночника, теменной и височной костей, разрыв печени и почки. Его состояние оценили как крайне тяжелое, ребенок в реанимации.

Ранее в Петербурге подростка госпитализировали после вейпа.