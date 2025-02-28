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В российском регионе снова появятся «опричники»

Власти Вологодской области создали названную в честь опричников НКО
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Kyrgyz National Museum of Fine Arts Gapara Aitieva

Власти Вологодской области решили создать некоммерческую организацию (НКО) в честь опричников русского царя Ивана IV Грозного. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации региона.

«Правительство области постановляет: создать автономную некоммерческую организацию «Опричники»», — говорится в документе.

Отмечается, что министерству молодежной политики области необходимо обеспечить проведение мероприятий, связанных с созданием организации до 31 марта текущего года. Из документа следует, что новая НКО будет предоставлять услуги «по созданию условий для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи».

Опричник — это телохранитель, человек, состоящий в рядах опричного войска, отряда телохранителей — личной гвардии, созданной русским царем Иваном Васильевичем Грозным в рамках его политической реформы в 1565 году. Их жизнь подчинялась уставу, который напоминал монашеский и подразумевал ежедневные богослужения, воздержанность и братские трапезы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем Иван Грозный устроил опричный террор на Руси.

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