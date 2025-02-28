В Москве наградили создателей лучших просветительских проектов страны

В национальном центре «Россия» наградили лауреатов просветительской награды «Знание.Премия» — флагманского проекта российского общества «Знание». На церемонии объявили имена 31 лауреата в 21 номинации, а также дали старт новому, юбилейному сезону «Знание.Премия». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

К участникам мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин. Его послание зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Глава государства отметил, что просветительское движение в России имеет богатую историю, наполненную яркими примерами честного, бескорыстного служения избранному делу, людям, Отечеству.

«Отрадно, что благородные, вдохновляющие традиции подвижнического труда продолжаются, и сегодня мы чествуем тех, кто искренне, по зову сердца посвящает себя исключительно важной, востребованной работе — наставничеству, воспитанию подрастающих поколений на основе высоких идеалов патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням», — подчеркнул Владимир Путин.

К гостям церемонии обратился и председатель наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. По его словам, людей, несущих знание и правду, становится все больше, и их авторитет в обществе растет.

«За несколько лет количество участников «Знание.Премия» выросло в 6 раз. В этом сезоне среди номинантов — представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Он также выразил слова благодарности всем 19,5 тыс. соискателей награды, отдельно поблагодарив героев СВО, которые, возвращаясь с фронта, становятся наставниками для подрастающего поколения.

В завершение Сергей Кириенко объявил имена лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение». Ими стали телерадиоведущий Владимир Соловьев и международная выставка-форум «Россия».

Кроме того, он назвал лауреата просветительской награды в номинации «Просветительская компания года» — премию получил «Первый канал».

Среди других победителей премии — президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина, конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей», директор благотворительного фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова и другие.

Среди информационных партнеров премии — медиахолдинг Rambler&Co, а также интернет-издания «Лента.ру» и «Газета.Ru».