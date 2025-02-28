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Обнародован визуальный концепт курорта «Санкт-Петербург Марина»

Губернатор Беглов представил визуализацию курорта «Санкт-Петербург Марина»
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Telegram-канал Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал в своем Telegram-канале рендеры проекта курорта «Санкт-Петербург Марина», который строится в поселке Горская.

В своем сообщении Беглов отметил, что комплекс будет содержать общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей и искусственный тренировочный водоем.

В рамках подготовки к строительству курорта власти города утвердили градостроительные планы для двух земельных участков площадью 25,6 га и 9,6 га. На этих территориях планируется построить школу яхтенного спорта и яхт-клуб. Параллельно разрабатываются проекты для инженерной и транспортной инфраструктуры курорта, включая тоннельный канализационный коллектор «Лахта—Горская» и дороги, которые обеспечат связь курорта с городской транспортной сетью.

На заседании Экологического совета, состоявшемся 27 февраля, представители власти обсудили вопрос о перемещении базы природоохранного флота с участка, где планируется строительство курорта.

В России появилась марка с изображением канатной дороги «Чуйский тракт».

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