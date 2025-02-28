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Петербурженка пробила дыру в двери зала суда после встречи с отцом своих детей

В Петербурге женщина пробила дверь в суде после встречи с бывшим и поплатилась
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Freepik.com

В Петербурге женщина, пробившая дыру в двери зала суда после встречи с бывшим возлюбленным, поплатилась за содеянное. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 17 декабря прошлого года в зале Пушкинского районного суда. В женщине «закипели» эмоции после встречи с отцом своих детей, и та пнула ногой дверь зала судебного заседания №11, проломив ее.

В результате в двери образовалось сквозное отверстие размером семь на пять сантиметров. Также с нее оказались сорваны молдинги с внешней стороны. Ущерб от действий женщины оценили почти в 9,5 тысячи рублей.

Женщину привлекли к ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ. Она признала свою вину в повреждении чужого имущества. Суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее родители девочки, избившей одноклассницу в российской школе, поплатились в суде.

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