«Лента.ру» стала победителем премии «Знание»

Интернет-издание «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стала лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика, бизнес и право» за проект «Имеешь право», сообщает пресс-служба премии.

Награду вручил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Проект «Имеешь право» создан с целью помощи гражданам России узнать о своих правах, льготах и возможностях. В нем собраны материалы, касающиеся актуальных вопросов, среди которых ЖКХ, советы по открытию своего бизнеса и другие.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, издание видит свою задачу в создании не только достоверного контента, но и просветительских проектов.

«Подобные проекты легко и доступно объясняют читателям важную информацию, делая их увереннее в завтрашнем дне», — сказал он.

Всего проект «Имеешь право» включает в себя более 400 единиц контента, среди которых лонгриды, посты в соцсетях, видео и лендинги. Общий охват публикаций превысил 22 млн просмотров. Проект создан при поддержке Института развития интернета.