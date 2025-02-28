На Сахалине спасли со льдины 170 рыбаков

Сотрудники МЧС эвакуировали 170 сахалинских рыбаков со льдины в Охотском море, которая отплыла от берега на один километр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Людей спасают при помощи авиации и плавательных средств. Отмечается, что в спасательной операции участвует ведомственный вертолет Ми-8.

28 февраля стало известно, что на льдине в Охотском море застряли 200 рыбаков. В 11:30 мск сообщалось, что льдина находится в 700 метрах от берега в районе села Лесное. К спасению были привлечены 11 человек, шесть единиц техники МЧС России, включая судно на воздушной подушке «Хивус».

12 февраля на Сахалине около 300 человек унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Не все рыбаки согласились принять помощь сотрудников МЧС. Многие отказывались покидать льдину без улова.

Ранее в Петербурге спасли 40 рыбаков, плывших на отколовшейся льдине по Финскому заливу.