Индекс усталости немцев от санкций против России, Китая и Ирана вырос на 0,4 пункта и достиг 9,4 пункта из 10, следует из результатов четвертого измерения движения «Остановите санкции».

Индекс формируется на основе анонимного опроса жителей и проводится раз в два месяца, чтобы оценить влияние санкций на немецкое общество.

По данным измерений, среди немцев с низким доходом индекс усталости составил 9,7 пункта, среди предпринимателей – 8,7 пункта, среди молодежи и пенсионеров – 9,2 и 8 соответственно, а среди государственных служащих – 7,2 пункта.

Также в ходе опроса участников попросили ответить: «Стоит ли Германии пересмотреть санкционную политику в отношении России и Китая, если взять во внимание актуальные действия Дональда Трампа, которые он проводит, ориентируясь на собственные национальные интересы?». В результате 37% респондентов выбрали «за», 25% — «против», а 38% воздержались.

Представители движения «Остановите санкции» отметили, что рост индекса усталости немцев является закономерным.

«Отказ от российских энергоносителей нанес серьезный ущерб промышленному сектору страны. Предприятия, работающие в таких отраслях, как производство бумаги, стекла, цемента, стали и алюминия, несмотря на заявления властей о том, что альтернативные источники газа найдены, до сих пор не смогли восстановить объемы потребления энергии на уровне марта 2022 года», — говорится в сообщении.

В движении добавили, что безработица в Германии в начале 2025 года достигла рекордного за последние 10 лет уровня 6,4%.